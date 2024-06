Alena Seredova: "Perché non metto più il bikini". Poi la confessione sul sesso

A 46 anni Alena Seredova non indossa più il bikini. È stata la diretta interessata a rivelarlo in alcune storie di Instagram: "Foto in bikini? Dopo che mi hanno detto in ogni modo che sono un barile, che sono grassa e vecchia, mi metto in bikini? Ma va... No no, il mio fantastico corpo lo nascondo", ha detto. Dopo la terza gravidanza Alena è stata criticata da alcuni haters: commenti cattivi che l'hanno ferita. "Ti senti bene con il tuo corpo?", ha chiesto una follower. "Nì. Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni...A venti anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c'è un prezzo da pagare. Ho 46 anni, è un problema che tocca tutte noi. Non è stato piacevole leggere certi commenti".