Kate Middleton devastata dall'ultima notizia: il messaggio di William

Ancora una tragedia per Kate Middleton e il Principe William. Dopo l'annuncio della malattia di Re Carlo e quella della Principessa del Galles, una triste morte ha scosso la famiglia reale e tutto il Regno Unito. È scomparso a soli 41 anni Rob Burrow, ex giocatore di rugby. “Una grande leggenda del rugby, Rob aveva un cuore enorme, ci ha insegnato che in un mondo pieno di avversità dobbiamo osare e sognare”, è il messaggio dell'erede al trono apparso su Instagram. "Io e Catherine (il nome di battesimo di Kate, ndr) mandiamo il nostro affetto a Lindsey, Jackson, Maya e Macy", ha aggiunto William menzionando la famiglia di Burrow. Un addio particolarmente sentito in un momento non facile, soprattutto per Kate che dallo scorso inverno sta lottando contro un cancro. Come sta Kate Middleton? Da qualche mese sta affrontando la chemioterapia e sta facendo i conti con effetti collaterali piuttosto gravi: perdita di capelli, di peso, stanchezza, nausea. "È irriconoscibile", hanno ammesso persone vicine alla Middleton.