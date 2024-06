David Beckham è diventato ambasciatore di Re Carlo: cosa farà adesso

Un nuovo e prestigioso ruolo per David Beckham legato alla royal family. L'ex calciatore è stato recentemente scelto da Re Carlo come ambasciatore della King’s Foundation. "Onorato di diventare un ambasciatore della King’s Foundation. È stato stimolante ascoltare Sua Maestà parlare dei progetti e delle ambizioni della Fondazione durante la mia recente visita a Highgrove Gardens…" - ha scritto su Instagram condividendo alcune foto con il sovrano - "Essendo cresciuto a Londra, ma avendo sviluppato un amore per la campagna, non vedo l’ora di supportare i programmi educativi della Fondazione e gli sforzi per garantire ai giovani una maggiore comprensione della natura (e abbiamo condiviso consigli sull’apicoltura)".