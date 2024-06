La moglie di Alisson accusata di omicidio? Natalia Becker costretta a intervenire

Natalia Becker, moglie del portiere del Liverpool ed ex Roma Alisson, coinvolta in un'assurda vicenda. Una sua omonima è accusata in Brasile di omicidio colposo per la morte dell'imprenditore Henrique Silva Chagas. L'uomo è deceduto a causa di un trattamento di bellezza eseguito proprio da tal Natalia Becker, che a San Paolo gestisce una clinica estetica.