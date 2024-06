Eriksson e il tumore, l'ex Nancy: "Un anno di vita? Non credo. Con lui sesso 3 volte al giorno"

In una lunga intervista con Monica Setta nel programma tv Storie di donne al bivio, Nancy Dell'Olio ha parlato della sua lunga relazione con Sven Goran Eriksson, durata dal 1997 al 2007. "Sapevo da mesi che Sven non stava bene, abbiamo sempre avuto un canale di comunicazione, un minimo di canale aperto perché abbiamo ancora delle situazioni non completamente risolte finanziariamente a Londra", ha detto riferendosi alla malattia dell'ex allenatore della Lazio. "Sapevo che stava male, ma non mi avevano riferito la gravità della malattia. Sapevo che aveva avuto degli ictus ma che si stava riprendendo", ha aggiunto.

Il tumore di Eriksson, come sta? Parla l'ex Nancy Dell'Olio Lo scorso marzo Eriksson e Nancy si sono sentiti al telefono. "Ho saputo che avesse così poco da vivere esattamente il giorno prima del comunicato stampa in cui ha detto che aveva una malattia terminale. Io continuo a non pensarlo perché quando ci siamo sentiti al telefono, questo è stato a marzo, lui mi ha detto: ‘No, io veramente mi sento bene, non posso pensare che…’”, ha raccontato la Dell'Olio. E poi: "Ultimamente vedo che non risponde a dei messaggi e mi hanno detto che è in clinica a fare delle terapie. È molto triste".

Eriksson e Nancy Dell'Olio tra sesso e tradimenti Nancy Dell'Olio ha poi rivelato a proposito della sua lunga relazione con Eriksson: "Siamo arrivati a farlo anche tre volte al giorno. C’era una grandissima passione. Sono quelle passioni che probabilmente sono rare. Forse non avrei trovato la forza di lasciare mio marito". Ma i tradimenti pubblici di lui l'hanno fatta soffrire parecchio: "Questa passione mi ha fatto soffrire. Alcuni suoi tradimenti sono stati molto pubblici. Quando sei un personaggio pubblico, la scappatella ci può stare, l’avventura di una notte o quello che sia, ma bisogna stare attenti. Questo gli ho sempre rimproverato. Non mi interessa perché se ti sei innamorato di un’altra persona te ne vai. Quando sei un personaggio pubblico e sanno che sei ufficialmente legato a una persona, viviamo insieme, ti devi comportare in maniera adeguata".

Eriksson e il regalo all'ex fidanzata Nancy Dell'Olio Infine Nancy Dell’Olio ha detto di non aver ricevuto il regalo che più voleva da Eriksson e di aver dovuto lottare per ottenerlo: "Sven ha mancato di farmi il regalo per me più importante, che era quello di lasciare una casa che avevamo insieme, che doveva lasciare tutta a mio nome. Poi sono dovuta stare tre anni con gli avvocati per avere ciò che mi spettava. Questo mi ha ferita".

