"La tremenda previsione di Nostradamus per il 2024 si è avverata"

Una delle profezie di Nostradamus per il 2024 si sarebbe avverata, o almeno è quanto riportano diversi media internazionali. L'indovino e astrologo vissuto nel Cinquecento avrebbe previsto i recenti terremoti che hanno scosso diverse parti del mondo. Come quello del Giappone , che ha provocato oltre 250 morti e più di mille feriti. E poi quello di New York dello scorso aprile, senza dimenticare le scosse perpetue che stanno terrorizzando la Campania da mesi. Avrebbe inoltre previsto, come Baba Vanga (detta la Nostradamus dei Balcani), un grande cambiamento climatico che è del resto quello che stiamo vivendo negli ultimi anni, con siccità e inondanzioni devastanti.

Un'altra profezia di Nostradamus potrebbe avverarsi nel 2024

Nei suoi scritti collegati al 2024 Nostradamus accennò ad un evento significativo in Vaticano, suggerendo l'elezione di un nuovo Papa. Le interpretazioni indicano che potrebbe accadere dopo la morte di un anziano Pontefice, cosa che ha generato speculazioni a causa dell'età avanzata e della salute di Papa Francesco. Ma potrebbe avverarsi anche la profezia legata alla monarchia inglese dopo che Re Carlo e Kate Middleton sono stati colpiti da un tumore.

La profezia di Nostradamus che si è avverata nel 2024

Nostradamus ha parlato nelle profezie per il 2024 che il "Re delle Isole sarà cacciato con la forza e un uomo che non si sarebbe mai aspettato di diventare re salirà al trono". Fino a qualche tempo fa si pensava all'abdicazione di Re Carlo in favore di William ma in seguito alle ultime notizie la situazione sembra ribaltata. E qualcuno pensa che a salire sul trono sarà Harry, magari dopo una veloce abdicazione di William che senza Kate rischia di perdere la sua popolarità, già fortemente minata dalle voci di tradimento con l'amica di vecchia data Rose Hanbury.