Diretta Kate Middleton dopo il tumore, il ritorno LIVE in pubblico

Torna a mostrarsi in pubblico Kate Middleton . Per la prima volta dopo mesi la principessa del Galles, che sta combattendo una dura battaglia contro il tumore, si farà vedere in pubblico per la parata organizzata in occasione del compleanno d i Re Carlo . Con lei il marito ed erede al trono William e i figli. Gli inglesi sono impazziti e non vedono l'ora di riabbracciare la loro principessa del cuore. Segui tutta la giornata in tempo reale.

13:17

+++ I saluti di Re Carlo, Kate sul balcone con i figli +++

I saluti di Re Carlo alla parata militare, Kate Middleton assiste alla parata con i tre figli. Anche queste immagini fanno il giro del mondo

13:03

Kate Middleton ride e saluta la folla

Kate Middleton ride, saluta la folla e sembra molto più a suo agio rispetto ai primi minuti della parata

12:53

Tutti gli occhi per Kate, ma ci sono anche altri reali

Non solo Kate con William e i bambini (tutti gli occhi sono naturalmente per loro) ma anche Re Carlo e Camilla. E poi, tra gli altri reali presenti alla parata: il duca di Edimburgo, Edoardo, ultimogenito della defunta regina Elisabetta e del principe Filippo, e poi la principessa Anna, seconda sorella di Carlo. Il corteo solenne è affiancato, come da consuetudine, da militari a cavallo in uniformi tradizionali.

12:48

Grande attesa per la foto con William

Il protocollo non ha ancora previsto Kate e William insieme: c'è grande attesa per le immagini. Secondo alcuni esperti reali le foto di oggi potrebbero generare più traffico rispetto a quelle del matrimonio, nel 2011, e della nascita del primogenito ed erede al trono George nel 2013

12:47

Kate Middleton e il significato della spilla

Kate ha scelto di indossare la spilla delle Irish Guards

12:46

Kate Middleton sulle homepage di tutto il mondo

Le immagini di Kate Middleton, sorridente e in discreta forma, sono in home page su tutte le principali testate del mondo

12:39

La principessa Charlotte ha le scarpe bianche come la mamma

La principessa Charlotte, unica figlia femmina di Kate e William, indossa le scarpe bianche come la mamma. Giacca e cravatta invece per George e Louis: il primo ha i pantaloni lunghi, il terzogenito ha invece i pantaloni corti

12:37

+++ Kate si intravede sul balcone, folla in delirio +++

Kate Middleton, con il terzogenito Louis, si intravede sul balcone reale. Non è ancora l'uscita ufficiale ma la folla è in delirio. E qualcuno si commuove anche

12:34

Kate Middleton, le foto che commuovono il mondo

Le foto di Kate Middleton commuovono il mondo: tutti apprezzano il messaggio di forza che la principessa del Galles, e futura Regina d'Inghilterra, ha voluto mandare. GUARDA QUI LA GALLERY

12:26

Kate, i dettagli sull'abito

Questi, invece, i dettagli sull'abito e sull'outfit scelto da Kate Middleton: la principessa del Galles indossa un cappotto bianco rifinito con un fiocco bianco e nero di Jenny Packham e un cappello del modista Philip Treacy.

12:22

Kate scende dalla carrozza e sorride ai fotografi

Magrissima, scarpe con tacco 10 bianche, Kate Middleton scende dalla carrozza e sorride ai fotografi. Preceduta dai figli, sembra sollevata dall'essersi mostrata in pubblico. Colpisce il fisico veramente esile, ma per il resto la principessa del Galles sembra in discreta forma. Il trucco è un po' più marcato del solito, ma per il resto ai sudditi sembra la "solita Kate"

12:16

Harry e Meghan non ci sono: si rincorrono le voci sul divorzio

Non ci sono Harry e Meghan sul balcone reale, come previsto da quando hanno rotto con la famiglia e si sono trasferiti negli States. Si rincorrono sempre di più le voci di divorzio e di una situazione idilliaca tra i due. LEGGI QUI

12:13

Trooping The Colour con Kate Middleton, che cosa è

Che cosa è la parata a cui partecipa oggi Kate Middleton? E perché l'ha scelta per il ritorno in pubblico? La parata di Trooping the Colour è l'evento clou dell'odierna celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III. Il monarca, tornato all'attività pubblica da oltre un mese sulla scia dei progressi nelle cure per il cancro diagnosticagli a inizio anno, guida il corteo in carrozza con la regina Camilla (e non a cavallo, quest'anno). Mentre in un'altra carrozza, spicca la presenza della principessa di Galles, Kate, con Willam e i tre figli, che torna in pubblico dopo oltre sei mesi come annunciato, mentre anche lei combatte con un cancro e con gli effetti della chemioterapia. La parata è importante perché festeggia il compleanno del Re e rappresenta un'immagine di stabilità della monarchia. La regina Elisabetta ci teneva tantissimo e come lei suo figlio.

12:11

Kate Middleton e i dettagli del look

Rossetto rosso, orecchini, un grande fiocco sulla spalla bianconero: questi i dettagli del look scelto da Kate Middleton con ancora più cura del solito. La principessa sa che ha gli occhi del mondo addosso

12:10

Re Carlo e le parole per il ritorno di Kate

Re Carlo si è detto "felicissimo" per la presenza di Kate Middleton oggi alla parata reale

12:06

Kate Middleton, perché rivederla con Carlo oggi è un messaggio potentissimo

Kate Middleton non è ancora guarita. Ed è proprio per questo che rivederla oggi in pubblico è un messaggio potentissimo. Scrive il Corriere della Sera: "Kate è al balcone e affacciarsi a quel balcone ha il valore di un messaggio fortissimo. Non solo sulla salute dei Windsor ma sulla stabilità dell’istituzione."

12:01

Anche Re Carlo appare in carrozza

Anche Re Carlo, che come Kate sta combattendo contro il tumore, appare in carrozza. Ma i flash dei fotografi e le telecamere sono tutti per Kate. Dicono i media inglesi: "Kate Middleton che riappare è una delle immagini più potenti del 2024"

11:53

Kate Middleton ride in carrozza

Dall'auto alla carrozza, Kate Middleton con i figli appare adesso più rilassata e sorride. E questa per i sudditi è un'ottima notizia

11:44

Kate Middleton, le prime parole dopo mesi

Queste le parole con cui Kate ieri ha annunciato il suo ritorno in pubblico: "Ci sono giorni buoni e giorni brutti, nei quali ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo". Nei giorni in cui, invece, "mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare del tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a fare un po' di lavoro da casa”. Kate stessa ha sottolineato di non essere "ancora fuori pericolo" e che dovrà sostenere "ancora qualche mese" di terapie. La principessa del Galles - infine - ha espresso un auspicio: ”Vorrei partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate - conclude il comunicato - ma so anche che non sono ancora fuori dai guai”. LEGGI TUTTO QUI