Paura per Gordon Ramsay, incidente terribile: "Per fortuna sono vivo"

Grande paura per Gordon Ramsay, chef e personaggio televisivo vittima di un brutto incidente . A raccontarlo è stato lui stesso attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 17 milioni di follower, in cui ha mostrato anche un gigantesco livido sul proprio fianco .

Paura per Gordon Ramsay: il racconto in un video sui social

"Questa settimana ho avuto un brutto incidente mentre ero in bici in Connecticut - dice Ramsay nel video pubblicato sui social -. Sto bene e non ho fratture, non ho riportato ferite gravi ma sono un po' ammaccato e sembro una patata viola. Ringrazio tutti i medici, gli infermieri e il personale del Lawerence + Memorial Hospital di New London che si sono presi cura di me, ma sono grato al mio casco che mi ha salvato la vita". E il messaggio del 57enne cuoco britannico è chiaro: "Mettete il casco!".