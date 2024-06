Antonella Clerici, ora due settimane d'ansia dopo l'operazione: cosa succederà

Antonella Clerici è tornata a casa dopo l'operazione d'urgenza alle ovaie . Ora la conduttrice dovrà attendere gli esami istologici, che usciranno tra due settimane come spiegato all'Adnkronos Salute da Enrico Vizza, il chirurgo che l'ha operata. "L'intervento è andato molto bene. È stato eseguito per via laparoscopica, con strumenti molto piccoli, da 3 millimetri, con una piccolissima cicatrice. Dal punto di vista estetico, in pratica, non si vedrà nulla", ha fatto sapere il dottore.

Come sta Antonella Clerici dopo l'operazione: parla il chirurgo che l'ha operata

"Tutto nasceva da una cisti ovarica la cui immagine ecografica si era modificata negli ultimi mesi, per cui si è dovuto intervenire molto rapidamente per avere un esame istologico, tuttora in corso, in grado di indicare la natura della formazione. La conferma definitiva ce l'avremo solo nelle prossime settimane", ha aggiunto Vizza. Giorni d'apprensione attendono la Clerici ma, come puntualizzato dallo specialista, "il pericolo è in un certo senso rientrato, i timori sono bassi sul piano oncologico". Una vicenda, ha sottolineato Vezza, che "dimostra l'importanza della diagnosi precoce". E anche quella "della prevenzione al femminile. La salute della donna è molto più complessa di quella dell'uomo, devono sottoporsi a più controlli, con regolarità. Particolarmente in alcuni momenti della vita - menopausa e perimenopausa in particolare - in cui l'incidenza di alcuni tumori aumenta: utero, endometrio, ovaio, mammella colon".

Antonella Clerici in convalescenza: quando tornerà in tv dopo l'operazione

Antonella Clerici è tornata a casa: da qualche anno la presentatrice vive ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in una bellissima casa immersa nel bosco insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle, avuta 15 anni fa dall'ex compagno Eddy Martens. La Clerici ha ricevuto l’affetto di tantissimi amici e colleghi del mondo della tv e dello spettacolo, che le hanno augurato di tornare presto sul piccolo schermo. Tra l'intervento e la pausa estiva, Antonellina non riapparirà in video prima di settembre.