Cubero, la giornalista sportiva: “Niente curriculum, oggi servono le tette”

“Come donna, non penso che il giornalismo sportivo sia stato quel mondo sessista di cui parliamo sempre". Inizia così l'intervista a El Mundo la vicedirettrice del Mundo Deportivo Cristina Cubero , la giornalista con la carica più alta in un quotidiano sportivo d’Europa. Dal racconto di un episodio capitatole in Arabia al "momento peggiore della nostra vita per essere una giornalista sportiva”, fino al bacio tra Rubiales e Hermoso che scatenò il caos e la polemica, Cubero offre il suo punto di vista sulla condizione femminile attuale in ambito lavorativo e si scaglia contro le quote rosa.

Cubero e quella volta in Arabia: "Volevano comprarmi"

Cubero racconta: "La mia condizione di donna ha fatto notizia solo una volta nella mia vita. Nel 1997, quando fui la prima donna ad entrare in un campo di calcio in Arabia Saudita. Sono andata con la squadra brasiliana alla Confederations Cup e loro volevano comprarmi. Quando sono arrivata, non volevano darmi nemmeno la camera d’albergo perché non viaggiavo con mio marito o mio padre. Per risolverlo è dovuto scendere Mario Zagallo. Sono finita sulla stampa mondiale come la prima donna a entrare in un campo e, dopo pochi giorni, la mia scorta mi ha detto che un principe voleva comprarmi. Gli ho detto: non sono in vendita. E lui ha risposto: tutti gli occidentali hanno un prezzo. Avevo 28 anni e mi disse: “Sei vecchia, sei occidentale e sei usata, quindi, vali meno di un cane“. Non ero vergine, quindi gli ho detto che ne tenesse conto nel fare la valutazione. E lui disse: “Il tuo prezzo è di 800.000 dollari in oro”. Gli ho risposto: “Beh, non chiamare il mio partner con l’offerta…”.

Cubero: "Oggi servono le tette"

“Adesso mi trattano davvero da donna, ora mi chiamano perché vogliono delle tette, ora ci sono donne che fanno lavori senza avere un curriculum per esserci. Stiamo vivendo il momento migliore per lo sport femminile spagnolo e, allo stesso tempo, il momento peggiore della nostra vita per essere una giornalista sportiva”, prosegue Cubero.

Cubero sul bacio tra Rubiales e Hermoso

Cubero è stata criticata per aver minimizzato il bacio di Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Lei spiega:“E penso ancora la stessa cosa. Guarda, Rubiales è una persona senza buone maniere che fa parte di quella vena calcistica dei vecchi tempi in cui tutti sono i più machi, ma quello che ho giudicato è stato il bacio. Ho detto, e lo sostengo, che se diciamo che questo picco è l’abuso sessuale, facciamo molto male alle donne e banalizziamo l’abuso sessuale. Diciamo le cose col loro nome: questo non è abuso sessuale”.