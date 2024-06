Nostradamus incredibile, altre due previsioni per il 2024 si sono avverate

Altre profezie di Nostradamus per il 2024 si sarebbero avverate, o almeno questo è quello che sostengono alcuni suoi seguaci. L'indovino e astrologo vissuto nel Cinquecento avrebbe previsto i recenti terremoti che hanno scosso diverse parti del mondo . Come quello del Giappone , che ha provocato oltre 250 morti e più di mille feriti. E poi quello di New York dello scorso aprile, senza dimenticare le scosse perpetue che stanno terrorizzando la Campania da mesi. Ma non sarebbe finita qui perché il sensitivo avrebbe ipotizzato anche un grosso cambiamento nella royal family inglese e una nuova guerra.

Le profezie di Nostradamus per il 2024 che si sono avverate

Per il 2024 Nostradamus avrebbe previsto importanti cambiamenti politici e ambientali. In particolare pare che abbia messo in discussione il trono di Re Carlo III con una probabile abdicazione. Ciò non è di fatto ancora accaduto ma la malattia del sovrano sta mettendo a repentaglio il suo regno, iniziato solo nel 2022. A complicare la situazione il cancro di Kate Middleton (che secondo altri sarebbe stata colpita dalla maledizione della Principessa del Galles). Nostradamus ha poi parlato di una nuova guerra ed è quella che di fatto è scoppiato in Medio Oriente negli ultimi mesi.

Un'altra profezia di Nostradamus potrebbe avverarsi nel 2024

Nei suoi scritti collegati al 2024 Nostradamus accennò inoltre ad un evento significativo in Vaticano, suggerendo l'elezione di un nuovo Papa. Le interpretazioni indicano che potrebbe accadere dopo la morte di un anziano Pontefice, cosa che ha generato speculazioni a causa dell'età avanzata e della salute di Papa Francesco.