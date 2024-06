Kate Middleton, c'è una donna accanto a William: cosa gli ha detto all'orecchio

Kate Middleton continua la sua battaglia contro il cancro (dopo l'apparizione in pubblico della settimana fa) mentre il principe William si divide tra gli impegni pubblici e il tempo con la sua famiglia. Quella che ha formato con Kate e quella d'origine, che gli è accanto in questo momento complicato (anche per alcune voci di crisi sul suo matrimonio). Sua cugina Zara Tindall, figlia di Anna, sorella di Re Carlo, è una delle persone a lui più vicine e in questi giorni, dedicati al Royal Ascot, hanno trascorso molto tempi insieme. Durante le corse dei cavalli, amatissime dalla monarchia e dalla nobiltà in generale, Zara Tindall gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio e il Daily Mail ha consultato un esperto per capire cosa si siano detti attaverso la lettura del labiale. Zara gli avrebbe detto: "Ciao, è un piacere vederti, stai bene?". E lui: "Sì, certo, meraviglioso". Più che le parole, però, hanno colpito i gesti, quelli di due ragazzi che sono stati sempre a stretto contatto, con estrema confidenza.