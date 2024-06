Shakira senza pace, un altro brutto momento: "La lotta continua"

Sono anni decisamente difficili per Shakira . Dopo la dolorosa separazione da Gerard Piqué , la popstar è ora alle prese con i problemi di salute dell'amato padre William Mebarak Chadid. Nei giorni scorsi l'uomo, 92 anni, è stato ricoverato d'urgenza alla Clinica Iberoamericana di Barranquilla a causa di una polmonite per poi finire in terapia intensiva. Non è la prima volta che il padre di Shakira deve fare i conti con alcuni problemi di salute: nel 2022, nel bel mezzo della separazione tra la popstar e Gerard Piqué , l'uomo è rimasto vittima di un incidente a Barcellona che gli ha causato un trauma cranico. Successivamente ha avuto un ictus e poi si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per idrocefalo.

Come sta il padre di Shakira: il messaggio della cantante

Dopo giorni di silenzio, Shakira ha voluto condividere un messaggio sui social per aggiornare tutti sulle condizioni di salute del padre. "Diciotto giorni fa sono arrivata a Barranquilla dal pronto soccorso per accompagnare mio padre e combattere al suo fianco. Ieri, grazie al grande team umano e medico della Clinica Iberoamericana, e alla loro incredibile forza, ho potuto riportarlo a casa al fianco di mia madre, che non gli lascia mai la mano", ha spiegato in una storia Instagram. "La lotta continua e nel frattempo quel suo sorriso, che brilla anche nei momenti più difficili, è il mio migliore esempio. Grazie a tutti voi per avermi inviato la vostra forza e il vostro amore, e anche per non aver mai lasciato la mia mano", ha aggiunto.

William Mebarak Chadid: chi è il padre di Shakira

William Mebarak Chadid, che è stato il primo manager di Shakira quando la cantante era solo un'adolescente, è un americano di origine libanese nato a New York ed emigrato con la famiglia in Colombia all'età di cinque anni. Shakira ha più volte definito il padre il suo migliore amico. William è sposato da tempo con la colombiana (ma di origini italo-spagnole) Nidia del Carmen Ripoll Torrado, ed è padre anche di altri sette figli. Una famiglia numerosa che è sempre stata vicina all'ex compagna di Piqué.