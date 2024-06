Kate Middleton e Re Carlo senza pace: principessa Anna in ospedale, come sta

La principessa Anna, sorella 73enne di re Carlo III e secondogenita della defunta regina Elisabetta II, è stata ricoverata in ospedale nelle ultime ore in seguito a un incidente domestico definito non grave. Lo ha reso noto Buckingham Palace precisando che la principessa ha riportato "contusioni lievi" nella sua residenza di Gatcombe Park, nel Gloucestershire inglese, ma è stata comunque trattenuta per ora "in osservazione presso il Southmead Hospital di Bristol come misura precauzionale". Il palazzo non specifica la natura dell'incidente ma stando alla Bbc la sorella del sovrano - amazzone appassionata, con un passato a livello agonistico nell'equitazione - risulta essere stata colpita da uno dei suoi amati cavalli.