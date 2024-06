Julian Assange è libero: cosa farà ora e dove andrà a vivere

Julian Assange è di nuovo libero: ha lasciato il Regno Unito e la prigione vicino Londra dove era stato incarcerato per cinque anni. Il fondatore di Wikileaks "ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Belmarsh la mattina del 24 giugno, dopo avervi trascorso 1901 giorni. Gli è stata concessa la libertà su cauzione dall'Alta corte di Londra ed è stato rilasciato nel pomeriggio all'aeroporto di Stansted, dove si è imbarcato su un aereo ed è partito", si legge in un comunicato pubblicato sull'account X dell'organizzazione. "Questo è il risultato di una campagna globale che ha coinvolto organizzatori di base, attivisti per la libertà di stampa, legislatori e leader di tutto lo spettro politico, fino alle Nazioni Unite. Ciò ha creato lo spazio per un lungo periodo di negoziati con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha portato a un accordo che non è stato ancora formalmente finalizzato ", viene specificato da Wikileaks. "Assange dopo più di cinque anni in una cella di 2x3 metri, isolato 23 ore al giorno, presto si riunirà alla moglie Stella Assange e ai loro figli, che hanno conosciuto il padre solo da dietro le sbarre", conclude la nota.

Julian Assange ha stipulato un accordo con la giustizia USA

Julian Assange ha accettato di dichiararsi colpevole, ammettendo di aver commesso un reato legato alla rivelazione di documenti riservati americani. Un patto atteso da tempo dopo le battaglie dei suoi sostenitori in tutto il mondo, gli entra ed esci dalle aule di tribunale dei suoi legali, un accordo fondamentale chiuso con il Dipartimento di Giustizia USA che gli permetterà di tornare in Australia - il suo paese di origine - ed evitare la prigione negli Stati Uniti. Nell'accordo con la giustizia americana è stato stabilito che i procuratori chiederanno una condanna a 62 mesi, ovvero il tempo passato da Assange nel carcere a Londra, noto anche come la Guantanamo inglese. L'attivista fu arrestato l'11 aprile 2019 nella capitale britannica dopo l'espulsione dall'ambasciata dell'Ecuador che gli aveva garantito asilo per sette anni.

Julian Assange tornerà a vivere in Australia con la famiglia

Julian Assange tornerà ora a vivere in Australia. Un portavoce del governo australiano ha detto all'Agence France-Presse che il caso "si è trascinato troppo a lungo". La moglie di Assange, Stella, ha ringraziato sui social network tutti i suoi sostenitori, riconoscendo i loro sforzi nel corso degli anni.

Il caso Julian Assange: chi è, perché è famoso e cosa ha fatto

Classe 1971, giornalista, hacker e programmatore, Assange è tra i promotori del sito web WikiLeaks che, tra le altre cose, ha rivelato nel 2010 centinaia di migliaia di file segreti del governo statunitense sulle guerre in Afghanistan e in Iraq, sui rapporti delle ambasciate Usa e sulle schede dei detenuti di Guantanamo. L'hacking perpetrato insieme all'analista militare Chelsea Manning, ha spifferato fatti qualificabili come crimini di guerra, fra cui in particolare l'uccisione di 18 civili iracheni durante l'attacco di un elicottero militare americano a Baghdad nel 2007, oltre ad attività di spionaggio americano, anche presso paesi alleati; ma pure episodi di corruzione in numerosi paesi riferiti da diplomatici americani nelle loro comunicazioni con il Dipartimento di Stato Usa. Negli Stati Uniti è stato quindi bollato come "nemico pubblico". Assange è stato arrestato nel 2019 a Londra dopo essere stato spogliato dell'asilo sotto protezione diplomatica dall'ambasciata dell'Ecuador, dentro la quale aveva vissuto ininterrottamente durante i precedenti sette anni per sfuggire a una domanda di estradizione della Svezia. Qui infatti Assange era stato accusato nel 2010 di violenza sessuale, accuse poi progressivamente cadute in prescrizione, di cui si è sempre professato innocente sostenendo che fossero un pretesto per poterlo poi estradare dalla Svezia verso gli Stati Uniti. Come conseguenza delle accuse svedesi, Assange era stato arrestato, ed era stato rimesso in libertà su cauzione, decidendo poi di fuggire nell'ambasciata ecuadoriana violando i termini della cauzione.