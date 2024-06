Principessa Anna, sorella di Re Carlo: tragiche conseguenze dopo l'incidente

La Principessa Anna, la sorella minore di Re Carlo e dunque la zia di William e Kate, sta male. Nei giorni scorsi la 73enne è finita in ospedale per una commozione cerebrale riportata a seguito di un incidente nella sua tenuta di campagna. È attualmente ricoverata al Southmead Hospital di Bristol, nell'Inghilterra occidentale. Il palazzo non ha specificato la natura dell'incidente, ma la Bbc ha rivelato che a tradire Anna è stato uno dei suoi amati cavalli: colpendola, non si sa se con una testata o una zampata, e facendola cadere. Un vero paradosso se si pensa che la secondogenita della defunta Regina Elisabetta è da sempre un'amazzone provetta, con un passato agonistico culminato nella partecipazione alle Olimpiadi di Montreal del 1976 nella squadra nazionale di equitazione del Regno Unito.