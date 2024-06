Re Carlo in lacrime per un commento di William. Tutta “colpa” di Kate Middleton

Carlo in lacrime, c'entrano William e Kate: il retroscena

In un breve estratto da un documentario del 2019, tornato ora virale, intitolato "Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall", si può vedere il re Carlo aprirsi come mai prima d'ora. Si può infatti vedere il figlio, il principe William, parlare del futuro: "Ho iniziato già a pensare a quando erediterò il Ducato un giorno e a cosa ne farò. Penso che la cosa più importante sia tenerlo unito per la famiglia, lo penso davvero". Una frase che ha lasciato in lacrime il padre Carlo: "Quando l'ho sentito, non potevo crederci. Sono stato profondamente toccato e commosso da ciò che ha detto. Francamente, mi ha ridotto alle lacrime. Lo ha fatto, davvero. Sentirlo dire da lui ha reso gli ultimi 50 anni degni di essere vissuti". Un rapporto eccellente quello tra padre e figlio, nel quale sembra abbia influito la moglie di William, Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge si è infatti sempre assicurata che Carlo fosse presente per compleanni e momenti chiave dei loro figli, in modo da tenere vivo e sano il legame tra William e Carlo.