La profezia del Nostradamus vivente si avvera. Ora arrivano quelle terrificanti: “Sta per iniziare”

Il Nostradamus vivente: la previsione sugli asteroidi

In un'intervista al Daily Star, l'auto-proclamato indovino avrebbe parlato dell'imminente inizio della terza guerra mondiale e anche del passaggio di un pericoloso asteroide. Sembra che l'indovino abbia proprio previsto l'asteroide 2024 Mk, poi scoperto il 16 giugno 2024 e che sorvolerà la Terra il 29 giugno. L'indovino però è andato oltre, parlando di una corsa allo spazio per i materiali degli asteroidi: "Questi asteroidi potrebbero potenzialmente contenere materiali metallici come silicati di ferro e nichel, o altre sostanze che sono di grande interesse per la ricerca spaziale e l'esplorazione. L'opportunità di accedere a questi materiali ha catturato l'interesse delle agenzie spaziali: la mia previsione è una corsa allo spazio tra Cina e Russia. Questo asteroide potrebbe inaugurare una fase di rivalità o cooperazione, nell'ambito dell'esplorazione spaziale".