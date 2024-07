I fan di Taylor Swift arrabbiati con Julia Roberts: c'entra Travis Kelce

I fan di Taylor Swift sono esplosi dopo che un video dell'ultimo concerto della cantante in Irlanda è diventato virale su TikTok . I fedelissimi della popstar non hanno apprezzato il comportamento di Julia Roberts , che ha assistito alla tappa di Dublino dell'Eras Tour. Nel filmato che sta girando sulla piattaforma social si vede la celebre Pretty Woman che massaggia le spalle di Travis Kelce, il fidanzato di Taylor , e gli fa il solletico sul petto mentre chiacchiera e ride con lui in una postazione Vip. Kelce replica toccando affettuosamente le braccia dell'attrice e sorridendo.

Perché i fan di Taylor Swift sono arrabbiati con Julia Roberts

Nonostante l'apparente cordialità tra i due, diversi utenti dei social hanno trovato il comportamento della star di Hollywood del tutto inappropriato. "Mi dispiace per Travis, è chiaramente a disagio", ha scritto una persona su X, ricevendo il plauso di tanti altri fan di Taylor Swift. “Che diavolo c'è che non va in Julia Roberts? Perché gli sta grattando il petto e si spinge su di lui? Lui è così a disagio nel cercare di spingerla via e lei lo ferma. Questo è davvero strano", ha aggiunto un altro utente. Qualcuno ha provato a difendere la Roberts: “È abbastanza grande per essere sua madre quindi spero che lo tratti più come un figlio. Sembra materna". Un follower specializzato nella lettura labiale ha provato a indovinare cosa stava dicendo la Roberts nel video: "Stava dicendo: "Sono così felice per te. Penso che non sei nemmeno un fan di Joe (Alwyn, l'attore ex fidanzato di Taylor, ndr)”.