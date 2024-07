Il Palio di Siena rinviato per pioggia

Il Palio di Provenzano è stato sospeso per pioggia e rinviato a domani. La decisione del Comune è stata presa alle 19,45 quando è stata esposta la bandiera verde mentre i cavalli erano alla mossa, con la Lupa di rincorsa e due coppie di rivali affiancate, Valdimontone e Nicchio e Civetta e Leocorno. Atzeni detto Tittia, il fantino dell’Oca, uno dei grandi favoriti, era stato estratto in buona posizione, lontano dalla bagarre. Domani, se le condizioni meteo miglioreranno, si ripartirà con questo ordine ai canapi. Gli ultimi rinvii del palio c’erano stati nell’agosto 2022 e luglio 1997. Oggi, pioggia a parte, giornata concitata, con l’ingresso di un’ambulanza in piazza del campo alle 18 per un leggero malore di una turista. Si riprenderà la corsa senza il corteo storico, con i cavalli ai canapi alle 19,00.