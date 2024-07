Palio di Siena diretta: corsa rinviata di nuovo

SIENA - Dopo il rinivio per maltempo nella giornata di ieri , il Palio di Siena è stato di nuovo rinviato a causa della pioggia. Il solito show, che va avanti dal 1663 tra accordi tra fantini e le rivalità tra le contrade, è stato riprogrammato per la giornata di domani.

18:18

Palio di Siena, altro rinvio

La corsa è stata di nuovo rinviata per maltempo.

18:12

Palio di Siena, niente ripetizione del corteo storico

La corsa inizierà alle ore 19, in anticipo rispetto alle 19.30. La gara non sarà preceduta dal corteo storico che si è svolto ieri, prima del rinvio per pioggia.

18:00

Palio di Siena in tv

La telecronaca dell'evento sarà trasmessa in diretta su La7 e sarà affidata a Pierluigi Pardo.

Siena