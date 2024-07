Elon Musk sfotte Mark Zuckerberg dopo l'ultimo video: "Io preferisco lavorare"

Elon Musk ancora contro Mark Zuckerberg: tra i due non scorre buon sangue da tempo. L'ultima trovata social del fondatore di Facebook è diventata virale sui social ma non sembra aver impressionato più di tanto il patron di Tesla, che non ha perso occasione per punzecchiare il rivale. Per celebrare la giornata del 4 luglio, Festa dell'Indipendenza americana, Zuckerberg ha postato un video in cui fa hydrofoiling in smoking: con una mano sventola la bandiera a stelle e strisce, con l'altra sorseggia una lattina di birra.