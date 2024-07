Simona Ventura e Giovanni Terzi matrimonio. Valeria Marini distrugge il bouquet (e altri dettagli)

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati sabato 6 luglio a Rimini. Un rito nella cornice del Grand Hotel celebrato dal presidente di Regione Stefano Bonaccini, davanti ai testimoni Milly Carlucci, per lei, e Marco Di Terlizzi per lui. "Ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita, mi hai preso per mano e mi hai portato fuori dalle sabbie mobili in cui mi ero impantanata", una delle promesse di Super Simo, che non è riuscita a trattenere le lacrime. "Una donna importante come te dà luce a un uomo e per questo ti dico sempre grazie", un passaggio della promessa di lui. La conduttrice ha indossato per l'occasione una tuta bianca con strascico e capelli raccolti con chignon basso. Il sì all'aperto sotto un arco di ortensie.

Il discorso di Milly Carlucci, testimone di nozze di Simona Ventura Durante il rito, Milly Carlucci ha parlato agli sposi e ai presenti ricordando la proposta di nozze fatta in diretta tv a Ballando con le Stelle: "Carissimi Simona e Giovanni, per me è un onore enorme essere la vostra testimone. Ho una cosa che Marco non ha, sono anche una testimone oculare. Perché io c'ero a Ballando con le stelle quando, nei mesi che abbiamo trascorso insieme, Simona e Giovanni hanno fatto un percorso, tenendosi per mano con tenerezza, amore, incanto. C'ero nel momento della proposta, un momento che mi è rimasto, il momento più incredibile che abbia mai vissuto. L'emozione di quel momento, la vibrazione nell'aria, è stata una cosa che non avevo mai avuto la fortuna di vivere".

Perché Simona Ventura si è sposata a Rimini e gli invitati Vip Simona Ventura si è sposata a Rimini con Giovanni Terzi perché insieme al neo marito è molto legata a questa città. La coppia intende traslocare qui quando andrà in pensione. "È una città molto democratica dal punto di vista turistico – ha detto la Ventura una volta - qui puoi venire e c'è un'opportunità per tutte le tasche. Questo mi piace di Rimini, può venire chi va in pensione con la famiglia come chi vuole fare la grande vacanza". Tra gli invitati Vip al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi: Samuel Peron con la compagna Tania Bambaci, Alessandro Cecchi Paone, Carlo Cracco, Valeria Marini. Presenti i figli della Ventura, Caterina, Niccolò e Giacomo Bettarini, e quelli di Giovanni Terzi, Ludovico e Giulio Antonio, e anche Mariastella Gelmini. Assente, invece, Paola Perego, cara amica della sposa, rimasta accanto al marito Lucio Presta che nei giorni scorsi ha avuto un incidente con il trattore. C'era anche Giusy Ferreri, che ha deliziato gli ospiti con alcuni dei suoi brani più famosi. Simona Ventura e il bouquet distrutto da Valeria Marini Durante il lancio del bouquet, come dimostra un video diffuso da La Stampa, era presente in prima fila Valeria Marini, amica storica della sposa. Il mazzo di fiori è letteralmente finito a brandelli. "Valeria lo hai preso tu o Albertina?", ha chiesto la Ventura per poi osservare: "Me lo avete distrutto". Infine, la torta nuziale curata da Iginio Massari alta cinque piani, che è stata posizionata in spiaggia con un gioco di luci per il taglio.

