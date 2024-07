Un asteroide grande quanto la Torre Eiffel minaccia la Terra

Nel 2029 un asteroide passerà molto vicino alla Terra

Molto probabilmente Apophis passerà il 13 luglio 2029 e più di 2 miliardi di persone riusciranno a vederlo ad occhio nudo senza bisogno del binocolo. Sulla questione la Nasa non ha mostrato molta preoccupazione, anzi, ritiene che sarà una grande opportunità per studiare l'oggetto grazie agli strumenti di cui dispone, così come per l'ESA (Agenzia spaziale europea). L'attuale obiettivo della Nasa, in una missione denominata Osiris-APEX , è quello di "quantificare le forze di marea della Terra su un asteroide potenzialmente pericoloso" catturando "immagini dal vivo, mai viste prima, della superficie dell'asteroide con il nostro pianeta sullo sfondo".