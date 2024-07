Gigi D'Alessio è diventato papà per la sesta volta

Si allarga ancora di più la famiglia di Gigi D'Alessio . È nata la sesta figlia del cantante, la seconda con l'attuale compagna Denise Esposito . Il musicista ha dato l'annuncio sui social: alle ore 12 del 7 luglio è nata la piccola Ginevra . "Benvenuta Ginevra", ha scritto D'Alessio, ricevendo subito gli auguri di amici, colleghi e fan. "Uahu, 7 luglio comm a me!", ha scritto Stash dei The Kolors. "Auguroni Gigi", ha commentato l'attore di Gomorra Salvatore Esposito. Cuori da parte di Alessandra Amoroso, Ciro Ferrara, Barbara Foria e tanti altri.

Gigi D'Alessio ha 6 figli e 4 nipoti. Dal matrimonio con Carmela Barbato sono nati: Claudio (1987), Ilaria (1992), Luca (2003, noto come LDA). Dal lungo rapporto con Anna Tatangelo è invece arrivato Andrea (2010). Da Denise Esposito Gigi ha avuto Francesco (2022) e Ginevra (2024). D'Alessio è poi nonno di: Noemi (2006), Sofia (2020), Giselle (2021), figlie del primogenito Claudio, e Joseluì (2024), primogenito di Ilaria (che da qualche tempo vive a Bali).

Chi è Denise Esposito, la compagna di Gigi D'Alessio

Classe 1992, Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D'Alessio, è nata e cresciuta a Napoli. Non fa parte del mondo dello spettacolo: è laureata in Giurisprudenza. Denise viene da una famiglia tradizionale e solida: il padre, Salvatore, è generale di Brigata con importanti incarichi. La Esposito ha un fratello più grande di tre anni. Denise è sempre stata una grande fan di Gigi, che ha conosciuto personalmente nell'estate 2020 durante uno spettacolo a Capri. Un colpo di fulmine per entrambi.