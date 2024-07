Zuckerberg in Italia a bordo del suo mega-yacht Launchpad: ecco dove si trova

Mark Zuckerberg ha scelto di trascorrere parte delle vacanze estive in Italia. Il suo arrivo a Castellammare di Stabia non è passato inosservato alla gente del posto, che ha potuto ammirare il suo mega-yacht "Launchpad" , un'imbarcazione di oltre 118 metri dal valore di 300 milioni di dollari .

Tutti i comfort di Launchpad

L'inventore di Facebook ha compiuto 40 anni solo pochi mesi fa, precisamente il 14 maggio. Il regalo che ha deciso di concedersi è stata proprio questa immensa imbarcazione, composta da innumerevoli zone e servizi fuori dalla norma. Gli alloggi, infatti, non sono semplici cabine ma splendide suite che possono ospitare un massimo complessivo di 26 ospiti. L'equipaggio è invece composto da 49 persone, che in queste settimane hanno guidato lo yacht dalle spiagge di Palma di Maiorca al porto di Castellammare di Stabia, passando anche per l'isola d'Elba. L'imbarcazione prevede tante zone svago, come un campo da basket e una sala cinema, e costosissimi servizi tra cui una zona d'atterraggio per gli elicotteri.