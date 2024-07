Paura per Fedez in ospedale per un'emorragia: come sta ora

Paura per Fedez, che ha preoccupato i suoi followers sui social postando una sua foto all'ospedale. Non è ancora chiaro quali siano le condizioni del cantante ed ex marito di Chiara Ferragni, che però ha voluto subito tranquillizzare i suoi fan con una battuta in allegato: "Sono tipo Dj Khaled quando dice 'Another one' ma con le emorragie interne".