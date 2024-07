Paura all'Isola spagnola: grave incidente in diretta per un concorrente

Tragedia sfiorata a L'Isola dei Famosi spagnola. Un naufrago ha rischiato grosso durante una prova in Honduras. Il giovane imprenditore Bosco Martínez Bordiú ha preso parte ad una sfida sui pali rotanti ma ad un certo punto il sistema è andato in tilt e ha cominciato a ruotare senza controllo, in maniera molto veloce. Bosco ha mollato la presa ed è stato colpito due volte ai fianchi venendo poi sbalzato in aria. Alla fine è caduto in acqua e in diretta si sono sentite le sue urla di dolore mentre gli altri si apprestavano a soccorrerlo.