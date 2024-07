Kate Middleton ancora molto malata: da Palazzo arriva una comunicazione importante

Kate Middleton resta lontana dalla vita pubblica. Kensington Palace ha annunciato che la Principessa del Galles non presenzierà alla partita di polo di beneficenza prevista per venerdì 12 luglio. L'evento annuale si svolge al Guards Polo Club di Windsor, nel Berkshire, e in passato la nuora di Re Carlo è sempre stata presente. Quest'anno, però, deve fare i conti con la terribile battaglia contro il cancro. Confermata invece la presenza del Principe William. L'evento è organizzato per raccogliere fondi per cause benefiche.

Come sta Kate Middleton: le ultime news Kensington Palace ha confermato che Kate Middleton non si unirà al marito William per l'Out-Sourcing Inc Royal Charity Polo Cup 2024 poiché continua a sottoporsi alla chemioterapia per una forma di cancro non rivelata. Il mese scorso ha fatto un'apparizione eccezionale al Trooping the Colour ma da Palazzo è stato ribadito che, nonostante si sentisse abbastanza bene da partecipare alla parata per il compleanno del Re, la sua presenza non era un segnale del suo permanente ritorno ai doveri reali. Dopo tale annuncio diminuiscono sempre più le probabilità di vedere Kate Middleton alla finale di Wimbledon, in programma domenica 14 luglio.

Kate Middleton tra forti nausee e stanchezza I farmaci che prende Kate Middleton sono così potenti che la lasciano esausta, costringendola a dormire per lunghe ore. L'anemia, la nausea e la mancanza di appetito, che non sono nient'altro che le conseguenze della chemioterapia, peggiorano ulteriormente la situazione. Le cure andranno avanti ancora per diversi mesi e per questo l'agenda della Principessa è vuota fino alla fine dell'anno.

