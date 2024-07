Kate Middleton: dolce sorpresa a Re Carlo e decisione drastica su Harry e Meghan

Kate Middleton e Re Carlo più uniti che mai. Nuora e suocero sono sempre stati molto legati ma il loro rapporto è diventato più forte da quando entrambi hanno scoperto di avere un cancro . Per questo la Principessa del Galles ha deciso di sorprendere il monarca con un dolce gesto: nonostante la chemioterapia, trascorrerà alcuni giorni di vacanza con il 75enne e la moglie Camilla. Nelle prossime settimane Kate, insieme a William e ai tre figli, raggiungerà Balmoral , dove il sovrano, come la defunta Regina Elisabetta, è solito trascorrere le vacanze estive. La coppia arriverà in Scozia dopo la chiusura al pubblico del Castello di Balmoral prevista per il prossimo 4 agosto, mentre altri membri della royal family arriveranno solo dopo il 12 agosto. "Quest'anno sarà un evento piuttosto sobrio, in cui tutti si incontreranno solo per rilassarsi e staccare la spina", ha spiegato una fonte al Daily Express. Oltre ai Wales ci sarà anche la Principessa Anna, che di recente ha avuto un incidente , con figli e nipoti.

Kate Middleton e l'ultima decisione su Harry e Meghan

A Balmoral non sono stati invitati, contrariamente a quanto si vociferava nei mesi scorsi, Harry e Meghan. Un insider ha spiegato che dopo un anno pieno di sfide Re Carlo vuole dare priorità a Kate, malata di cancro, e agli altri parenti. "Il Re desidera un'occasione familiare felice, in cui i membri della famiglia si riuniranno per poco più di una settimana per discutere i piani per il futuro e rilassarsi", ha detto la gola profonda per poi aggiungere: "I Sussex non prenderanno parte a quell'incontro, ma potrebbero unirsi al Re in un secondo momento, quando la Regina e gli altri della famiglia reale saranno andati via". Stando a quanto rivelato da OK!, Kate e William hanno preso insieme la decisione di tenersi alla larga da Harry e Meghan. Considerando che Kate è ancora alle prese con la chemioterapia, la coppia reale non vuole pensare ai problemi con i Sussex, ma concentrarsi sulla guarigione della Principessa e sui tre figli: "William e Kate si stanno concentrando consapevolmente sulla positività e sulla ripresa".