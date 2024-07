Linus, incidente in scooter a Milano: le sue condizioni

Incidente in Vespa per Linus. Il noto dj e conduttore radiofonico ha raccontato la sua disavventura prima sui social e poi a Radio Deejay: "Per fortuna è finita bene. Se mi fossi fatto male male male non l’avrei raccontato. È stato uno spavento finito bene. Sono arrivato a una conclusione secondo me utile: il mondo è migliore di come ce lo disegniamo. Quello che mi ricorderò è la gentilezza di un sacco di persone che senza che fosse dovuto sono venute a darmi una mano". Poi ha raccontato: "All’inizio ero in mezzo alla strada in uno stradone molto largo, dove possono passare anche tre macchine in contemporanea. Rimanere fermo in strada con la Vespa per terra mentre le macchine ti passano di fianco non è neanche una cosa sicurissima".

Incidente in Vespa per Linus: cosa è successo

Come spiegato su Instagram, Linus ha preso in pieno una buca a Milano mentre era in sella alla sua Vespa. "Sono atterrato su ginocchio e piede, purtroppo non avevo la saponetta dei piloti, per fortuna non mi sono fatto niente di grave. Vespa intatta, pantaloni e scarpa da buttare. Dov’è il bello, a parte i danni risibili? Nella gente che si è fermata e mi ha rincuorato e assistito. Non certo in quanto personaggio pubblico, avevo il casco e nessuno mi ha riconosciuto. Il mondo non è così brutto come ce lo raccontiamo". In radio ha aggiunto: "C'era questa signora mi sgridava: “Lei, deve venire qua! Non faccia lo spiritoso, questi maschi sono tutti uguali”. Voleva che andassi sul ciglio della strada, mi sedessi e controllassi i danni. Mi ha fatto un c… che neanche mia mamma. Voleva chiamare l’ambulanza, per fortuna potevo farne a meno. Però grazie grazie grazie a tutti quelli che sono intervenuti".