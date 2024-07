Kate Middleton, tanti auguri George! Un dettaglio lascia tutti senza parole

Tanti auguri Principe George! Il primogenito di Kate Middleton e William ha compiuto il 22 luglio undici anni. Per l'occasione i Principi del Galles hanno condiviso sui social network una nuova foto in bianco e nero dell'erede al trono. A scattarla mamma Kate, alle prese in questi mesi con la battaglia con il cancro. Kate e William hanno deciso di festeggiare in maniera intima tale ricorrenza nella loro casa a Norfolk, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Nell'ultimo periodo George è maturato in fretta a causa dei drammi che hanno scosso i Windsor. Non solo la malattia di Lady Middleton ma anche quella del nonno, il Re Carlo. Per non parlare della faida infinita con gli zii Harry e Meghan, con i quali di fatto George non ha più alcun tipo di rapporto (ad esempio, non ha mai conosciuto la cugina Lillibeth, la figlia dei Sussex nata dopo il loro trasferimento negli Stati Uniti).