Quanto guadagna il Principe William: svelato il suo stipendio reale

Il Principe William ha ricavato la cifra di 30 milioni di dollari (oltre 28 milioni di euro) dal suo primo anno nel Ducato di Cornovaglia , un titolo e una tenuta che ha ereditato quando suo padre, Re Carlo , è salito al trono. Il Ducato di Cornovaglia ha pubblicato il suo Rapporto annuale rivelando il traguardo di 23,6 milioni di sterline per l'anno finanziario 2023-2024, il primo anno completo del Principe William come Duca di Cornovaglia. Questa somma copre le spese ufficiali, caritatevoli e private di William, della moglie Kate Middleton e dei loro tre figli.

Lo stipendio del Principe William

In quanto membro lavoratore della royal family, il Principe di Galles, 42 anni, non riceve un reddito tradizionale. Invece, le sue spese annuali sono ampiamente coperte dal Ducato di Cornovaglia, una tenuta fondata da Re Edoardo III nel 1337 per fornire fondi all'erede al trono. Questa vasta tenuta, del valore di oltre 1 miliardo di dollari, si estende su 130.000 acri in 23 contee in Inghilterra e Galles e comprende terreni, fattorie, case e altri beni per sostenere l'erede e la sua famiglia.