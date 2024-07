Trovati squali positivi alla cocaina in Brasile: effetti preoccupanti

Un team di ricercatori dell’Istituto Oswaldo Cruz ha reso noto che al largo delle coste del Brasile sono stati trovati squali contaminati da sostanze stupefacenti. In particolare 13 esemplari hanno presentato tracce di cocaina nei muscoli e nel fegato. Sara Novais, ecotossicologa marina presso il Marine and Environmental Sciences Centre della Polytechnic University of Leiria, ha affermato che i risultati sono "molto importanti e potenzialmente preoccupanti". Diverse le teorie sulla provenienza della cocaina: alcuni ipotizzano che possa provenire da un laboratorio illegale di produzione di droga o dagli escrementi dei tossicodipendenti. Altri ritengono che gli squali abbiano ingerito pacchi di coca persi o gettati in mare dai narcotrafficanti.