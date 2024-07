Terremoto ai Campi Flegrei: paura a Napoli e Pozzuoli

NAPOLI - La terra è tornata a tremare ai Campi Flegrei : erano le 13:46 di oggi (venerdì 26 luglio) quando è stata infatti registrata una scossa di magnitudo 4.0 . Il terremoto è stato localizzato dalla Sala operativa dell' Osservatorio Vesuviano , sede di Napoli dell'Ingv, con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 4 km. La scossa è stata avvertita nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri di Napoli , in particolare nella zona occidentale della città. Nell'area è in corso una sequenza di eventi sismici , il primo dei quali si è verificato alle 12:41 di oggi: è stata registrata una scossa di magnitudo 1.3 con epicentro sull'isola d'Ischia, nel territorio del comune di Casamicciola Terme.

Terremoto Campi Flegrei, la Protezione Civile: "Non si segnalano danni"



Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile la scossa di terremoto di magnitudo 4.0, registrata nei Campi Flegrei all'ora di pranzo, è stata avvertita distintamente dalla popolazione ma non ha fortunatamente causato danni. "In seguito all'evento - si legge in una nota - la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni".