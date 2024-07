Lutto per Giorgia Soleri, è morto il padre: il triste annuncio

È morto il padre di Giorgia Soleri. A dare l'annuncio l'influencer sui social: "Se n'è andato mio papà. Al suo fianco c'era mia zia, la persona che più gli è stata accanto anche in vita. Ci eravamo visti due giorni fa e quando salutandolo gli ho detto "dai, ci vediamo la settimana prossima", aveva risposto consapevole: "Eh, speriamo", ha scritto l'ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin. "Già immaginava che non ci sarebbe arrivato. Mi solleva però sapere che le ultime parole che gli ho detto, stringendogli la mano, sono state "ti voglio bene", ha aggiunto. In una story successiva ha condiviso una canzone dei Rolling Stones - Streets of Love - che il padre amava particolarmente. "Mi piace ricordarlo così, con uno dei gruppi che ha fatto da colonna sonora alla sua vita difficile", ha spiegato Giorgia.