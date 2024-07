Rita dalla Chiesa e l'assurdo scontrino per due granite e 4 biscotti a Roma

Rita dalla Chiesa ha condiviso sui social uno scontrino che sta facendo molto discutere. "A Roma, in famosa pasticceria di Ponte Milvio, due granite di limone con 4 biscottini 30 euro. In Calabria o Sicilia non più’ di 6 euro. E sono molto, molto più buone. E ti portano pure la brioche…", ha denunciato la deputata, giornalista e conduttrice. Un messaggio che ha subito generato svariati commenti.

Rita dalla Chiesa e lo scontrino eccessivo a Roma

Un utente ha risposto: "Posti per spennare turisti stranieri, penso che i veri romani non ci mettono piede", ottenendo la replica della presentatrice: "No, purtroppo non è un posto per turisti. Ma per gli abitanti di Roma Nord". "Basta non andare, è semplice", ha scritto un altro. C'è chi ha poi ironizzato: "Quindi che facciamo, partiamo da Roma e andiamo in Sicilia a prendere la granita?”.