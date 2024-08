Kate Middleton in pericolo per l'ossessione di William. E Harry diventa Re

Kate Middleton senza pace. Oltre alla lotta contro il cancro negli ultimi mesi la Principessa del Galles deve fare i conti anche con l'ossessione del marito, il Principe William , per una passione decisamente pericolosa per uno del suo rango. Un hobby che sta facendo preoccupare parecchio anche Re Carlo , tanto che tra padre e figlio c'è stata più di qualche discussione nell'ultimo periodo. A farlo sapere lo scrittore inglese Robert Jobson nel suo ultimo libro dal titolo Catherine, Principessa del Galles in cui svela retroscena e curiosità sulla royal family. Carlo e William hanno litigato ferocemente per via del passatempo dell'erede al trono per gli elicotteri . Un passatempo decisamente poco sicuro e sul quale in passato si era espressa pure la defunta Regina Elisabetta.

La pericolosa ossessione del Principe William per gli elicotteri

Anche se Carlo sa che suo figlio è un pilota eccellente la posta in gioco è troppo alta e per questo ha chiesto a William di evitare i viaggi in elicottero, soprattutto in compagnia della moglie, Kate Middleton, e dei tre figli George, Charlotte e Louis. Per ora, però, il Principe ereditario - che ha la fama di essere un po' troppo testardo - non ne vuole proprio sapere di ascoltare il consiglio di suo padre che, giustamente, vuole preservare la linea di successione. Le preoccupazioni del Re provengono da quella della madre, la Regina Elisabetta, che in passato aveva chiesto al nipote di non volare in elicottero con la sua famiglia, per 185 chilometri, da Kensington Palace alla sua ex residenza di Anmer Hall nel Norfolk. Le preoccupazioni della Regina erano giustificate: il 7 dicembre 1967, un terribile incidente in elicottero della flotta reale traumatizzò per sempre la donna. Il Queen's Flight, che quel giorno non trasportava alcun membro della royal family, ma che lo stesso Principe Filippo (il marito di Elisabetta) aveva pilotato poco prima, si schiantò nel Berkshire, causando la morte dei suoi quattro membri dell'equipaggio. La tragedia fu causata da un guasto tecnico che provocò la rottura dell'albero del rotore principale. Da lì alla Regina non fu mai più permesso di volare su un aereo del genere. E per questo è sempre stata preoccupata per i parenti che viaggiavano in elicottero.