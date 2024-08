Travis Scott arrestato a Parigi: cosa è successo al cantante

Travis Scott è stato arrestato a Parigi, dove si è recato per seguire alcune competizioni delle Olimpiadi 2024. Il rapper americano è stato arrestato al George V, il lussuoso hotel dove alloggia nella Ville Lumiere, per aver colpito un agente della sicurezza che cercava di separarlo dalla sua guardia del corpo, con cui stava litigando. Secondo alcuni media, Travis era ubriaco quando è avvenuto l'incidente e proprio a causa delle sue condizioni in un primo momento non è stato possibile interrogarlo.