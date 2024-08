Clamoroso: Morata ufficializza la separazione da Alice Campello

Perché Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati

Morata ha aggiunto a proposito della sua separazione da Alice Campello: "Non inventate storie per un minuto di ribalta perché ripeto: non c’è stata nessuna mancanza di rispetto in nessun momento, solo tante continue incomprensioni che a poco a poco logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e una grande esperienza di apprendimento". Non è tardato ad arrivare il comunicato dell'influencer italiana, che ha conosciuto lo sportivo nel 2016. Un colpo di fulmine per entrambi.

Alvaro Morata e Alice Campello non stanno più insieme

"Alvaro e io abbiamo deciso di separarci e questa è stata la decisione più difficile della nostra vita - ha fatto sapere Alice Campello - Nessun terzo incomodo e nessuna mancanza di rispetto tra di noi. Ho avuto una persona al mio fianco che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me e rispettarmi ed è per questo che non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione e la decisione di dirlo così presto". Poi ha aggiunto: "Non voglio che pensiate che tutto quello che avete visto nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato sia una bugia. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose a poco a poco vanno storte ed esplodono". E infine: "Ci siamo sempre ripromessi rispetto, mai fino al punto di farci del male o di essere tossici. Voglio solo ringraziare Alvaro per tutto quello che ha fatto per me, per come si è preso cura di me, per il padre e il marito che è stato e augurargli sempre il meglio".