Billy Costacurta sul figlio Achille: "C'è grande preoccupazione"

Billy Costacurta ha rotto il silenzio sui recenti comportamenti del figlio Achille Costacurta, avuto diciannove anni fa dalla moglie Martina Colombari. Gli insulti via social alla mamma, le foto con bustine di sostanze rosa e rotoli di soldi, la dentiera tempestata di diamanti: nelle ultime settimane il ragazzo, che qualche tempo fa è stato protagonista in tv a Pechino Express, ha fatto spesso parlare di sé e quasi mai in senso positivo. Durante un’intervista rilasciata a Stories su Sky TG24, l'ex calciatore ha spiegato cosa vorrebbe che suo figlio raccontasse di lui: "Non potrà dire che non sono stato presente. Sono sempre stato con lui, gli ho fatto anche da autista. In questo momento ammira molto la mia pazienza. In effetti è una caratteristica che mi riconosco nei confronti delle persone che ho intorno. È una qualità che mi ha permesso di superare momenti difficili, anche con mio figlio".