È nato il figlio di Justin Bieber e Hailey: la tenera foto e il nome particolare

Fiocco azzurro per Justin Bieber e Hailey Baldwin : è nato il primo figlio della coppia, sposata dal 2018. "Benvenuto a casa Jack Blues Bieber ", ha scritto il cantante su Instagram, postando una tenera foto del piedino del neonato. Jack, l'equivalente del nostro Giacomo: un nome tradizionale e semplice. Ma Justin, come ogni star che si rispetti, ha aggiunto il nome Blues, con una s finale che lascia pensare che non si tratti del colore bensì del genere musicale. Forse il neo papà spera già che il piccolo Jack segua le sue orme nel mondo delle sette note?

"Già ti amiamo Jack", hanno scritto fan da tutto il mondo, in fibrillazione per l'arrivo del piccolo Bieber. Justin e Hailey non hanno fornito ulteriori dettagli né è stato specificato quando è nato il bebè. Del resto anche l'annuncio della gravidanza è arrivato in ritardo, quando la Baldwin - modella e imprenditrice nonché nipote dell'attore Alec - era già al sesto mese di gravidanza. In passato Bieber non ha nascosto la voglia di avere una famiglia numerosa: "Avrò tutti i bambini che Hailey vorrà avere. Mi piacerebbe avere una piccola tribù", ha dichiarato.