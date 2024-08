La casa di Michael Jordan cade a pezzi

È in rovina la casa di Michael Jordan a Chicago . In vendita dal 2012, si trova attualmente in uno stato pietoso. Inizialmente il campione di basket chiedeva 24 milioni di euro, poi ha abbassato la cifra a 12.3 milioni ma nessuno l'ha ancora acquistata. Motivato da una situazione anomala del mercato immobiliare legato alle star, un utente di TikTok si è intrufolato al suo interno per indagarne lo status. Portando così a galla una triste realtà: il filmato, prontamente diventato virale, mostra ante degli armadi sul pavimento, bottiglie d'acqua abbandonate sui ripiani e pezzi di legno sparsi per la stanza.

La villa di Michael Jordan a Chicago

La villa di Chicago della superstar dell'NBA si estende su 17mila metri quadrati: un campo da basket con il logo dei Bulls (che nel video si vede allagato), nove camere da letto, 19 bagni, una grande piscina a sfioro con isola al centro, un cinema, diversi salottini con tv a schermo piatto e una stanza "dei sigari", una delle passioni di Michael Jordan. Dal video condiviso sui social, non sembra essere mantenuta granché bene e la cucina in particolare è in disordine, con pezzi di legno a terra, come se avessero iniziato il rinnovo e poi si fossero fermati a metà del lavoro. Il resto è semi vuoto ed è chiaro che nessuno ci vive da tempo. Nessun commento da parte di Michael, che sta trascorrendo l'estate in yacht in giro per l'Europa con la moglie.