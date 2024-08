Kate Middleton interrompe le sue vacanze estive: l'importante messaggio

Kate Middleton e il Principe William sono in vacanza al castello di Balmoral, in Scozia. Una tradizione per la royal family. La coppia ha però interrotto il silenzio che è solita mantenere durante questo periodo estivo per lanciare un messaggio importante. Un messaggio di sostegno agli atleti della delegazione britannica che parteciperà ai Giochi Paralimpici di Parigi. “Non vediamo l’ora di vivere altre settimane di sport incredibile. Auguriamo buona fortuna ai nostri atleti dei Giochi Paralimpici e a tutti coloro che gareggeranno a Parigi 2024”, si legge nella storia che hanno pubblicato sul loro profilo, firmato da entrambe le iniziali, sia quella di William che quella di Kate.

Come sta Kate Middleton: il messaggio per le Paralimpiadi

Non è noto se qualche membro della monarchia inglese parteciperà alle Paralimpiadi poiché né Buckingham Palace né Kensington Palace hanno fornito indicazioni in merito. Pertanto, ad oggi, sembra molto improbabile (se non impossibile) vedere Kate a Parigi durante l'evento sportivo. "Sto facendo buoni progressi, ma come sa chiunque stia affrontando la chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni cattivi", ha scritto lo scorso giugno la futura Regina sui social, aggiungendo: "Il mio trattamento è in corso e durerà ancora qualche mese".