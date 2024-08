Chi ha ucciso Lady Diana? Arrivano nuovi dettagli sulla sua morte

Per l’anniversario della morte di Lady Diana è stata annunciata una nuova docuserie, intitolata Who Killed Diana?, che ripercorrerà quello che è successo il 31 agosto 1997 a Parigi. Presenterà interviste rare e, in alcuni casi inedite, come ha anticipato Deadline, per gettare nuova luce sul caso che ha catturato l'attenzione del mondo e l'ha mantenuta per quasi tre decenni. Nel corso degli anni su questo drammatico incidente, in cui morirono pure Dodi Al Fayed e l'autista Henri Paul, sono state condotte molteplici indagini e fatte diverse ipotesi. Si parla addirittura di un complotto in cui sarebbe coinvolta la famiglia reale.