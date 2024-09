Morto a 51 anni l'attore di Dawson's Creek che viveva senza gambe: il messaggio di Katie Holmes

È morto a 51 anni Obi Ndefo, ex attore di Dawson's Creek. La straziante notizia è stata data dalla sorella dell'interprete, Nkem Ndefo, con un toccante post su Facebook. A corredo di una foto in cui i due si abbracciano, Nkem ha espresso il suo profondo dolore, scrivendo: "Con il cuore spezzato per la perdita del mio fratello minore e sapendo che finalmente è in pace". L'attore era noto per aver interpretato in Dawson's Creek Bodie Wells, il cognato di Joey Potter, personaggio a cui ha prestato il volto Katie Holmes tra il 1998 e il 2002.