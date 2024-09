Mangia 83 hot dog in 10 minuti: nuovo record mondiale in diretta su Netflix

A Las Vegas Joey Chestnut ha sconfitto Takeru Kobayashi nella gara di hot dog di Netflix . Chestnut e Kobayashi, due dei più famosi mangiatori competitivi al mondo, si sono affrontati in una gara di 10 minuti di hot dog. Chestnut ha divorato 83 hot dog, battendo il suo record mondiale di 76 , stabilito nel 2021. Kobayashi ha invece mangiato "solo" 66 hot dog in pochi minuti. L'evento live, pubblicizzato come "Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef ", si è svolto all'Hyper X Arena del Luxor di Las Vegas. L'attore Rob Riggle e l'ex star della WWE Nikki Garcia hanno presentato l'evento, trasmesso in streaming live su Netflix.

Joey Chestnut batte Takeru Kobayashi nella gara di hot dog

Durante la gara ai due partecipanti non era permesso immergere o versare acqua sui loro hot dog, o separarli dai panini. C'erano anche delle penalità per eventuali briciole lasciate indietro o per rigurgiti. Chestnut ha vinto il premio da 100.000 dollari e ha ricevuto una cintura da campione personalizzata realizzata dalla WWE, che gli è stata consegnata dal wrestler professionista Rey Mysterio. Chestnut e Kobayashi si erano affrontati l'ultima volta nel 2009, con il primo che era uscito vincitore. Quest'anno, Kobayashi ha annunciato il suo ritiro, ma ha detto che sarebbe tornato a competere con il rivale per lo speciale "Unfinished Beef" di Netflix. Lo scorso luglio Chestnut ha raccolto la sfida lanciata da Buffalo Wild Wings e ha "gustato" 200 ali di pollo disossate in meno di 38 minuti.

Chi è Joey Chestnut, il mangiatore professionista

Classe 1983, Joey Chestnut è un mangiatore professionista americano. Jaws, lo squalo, com’è conosciuto nell’ambiente, ha iniziato nel 2005, quando in una gara è riuscito a mandare giù 2,9 kg di asparagi fritti in 11,5 minuti battendo il superfavorito Rich LeFevre. Fra record e indigestioni, ha costruito una vera e propria carriera che lo ha trasformato in un personaggio corteggiato tanto dai programmi televisivi quanto dai concorsi per mangiatori seriali. Negli anni Joeys è riuscito a mandare giù chili e chili di hot dog, hamburger, ali di pollo fritte, polpette, anelli di cipolla, bistecche, pizze, maccheroni al formaggio e burrito. Celebre anche il suo metodo di allenamento, fatto di digiuni che si alternano a latte, acqua e integratori proteici.