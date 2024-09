Demi Moore e la malattia scoperta sul set: "Ho perso 10 chili"

Girare il nuovo film The Substance è stato intenso per Demi Moore, che sul set ha contratto l'herpes zoster, conosciuto ai più come fuoco di Sant'Antonio. "Per darvi un'idea dell'intensità, la prima settimana di pausa, in cui ho lavorato solo con Margaret, mi sono beccata l'herpes zoster", ha raccontato l'attrice che ha aggiunto: "E poi ho perso circa 10 chili". La sessantenne ha sempre avuto il coraggio di scegliere ruoli complessi e impegnativi.