Morto Luca Giurato: aveva 84 anni. L'annuncio della moglie in lacrime

Luca Giurato, il commovente ricordo di Mara Venier

"Sono abbastanza sconvolta, ho parlato già con la moglie Daniela (Vergara, ndr), Luca era un amico, vero, devo tutto a lui. Mi ha voluto lui alla prima Domenica In". Con queste parole Mara Venier, che ha lavorato tanti anni al fianco di Luca Giurato, ha ricordato l'amico e collega: "Un legame profondo di amicizia, con lui tante risate, discorsi profondi. Era un uomo profondo, sensibile. L'avevo sentito qualche mese fa, avevamo fatto i trent'anni di Domenica In, ma ultimamente non voleva più apparire. Si era ritirato. Ogni tanto lo chiamavo, era a Miami, a giocare a golf, in giro per il mondo. Mi addolora, un pezzo di vita, soprattutto l'affetto, la riconoscenza. Perché è lui che mi ha voluto", ha concluso Mara Venier.