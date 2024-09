"Asteroide grande come la Tour Eiffel sfiorerà la Terra": astronomi in allarme

Nello spazio viaggia un asteroide grande come la Tour Eiffel. Si chiama Apophis in onore dell'antica divinità egizia del caos e della distruzione. Fu scoperto 20 anni fa da un team di ricercatori: aveva un diametro di 335 metri e fu subito classificato come pericoloso per la Terra. Secondo gli astronomi le sue dimensioni e il suo peso sarebbero sufficienti per penetrare l'atmosfera terrestre e quindi distruggere una città. Inizialmente il rischio di impatto era superiore al 2%, anche poi è stato abbassato.